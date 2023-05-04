За добу на Харківщині постраждалих від обстрілів немає – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ обстрілювала прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.
“Вчора ворог обстріляв с. Копанки Ізюмського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань. У с. Бочкове Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Також під вогнем ворога перебували населені пункти Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Читайте також: Армія РФ обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії – Генштаб
При цьому він нагадав, що в регіоні продовжують підриватися на мінах мирні жителі. 3 травня постраждав тракторист у Барвінківській громаді. За добу в регіоні, за даними Синєгубова, сапери обстежили 14 га території.
Новини за темою:
Ви читали новину: «За добу на Харківщині постраждалих від обстрілів немає – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ обстрілювала прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів".