Повреждены дома, произошли пожары — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки пострадавших в Харьковской области нет. Но под обстрелами было значительное количество населенных пунктов.

«За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Новомлынск, Каменка, Двуречная, Ольховатка, Западное, Лиман Первый, Изюмское и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что в области повреждены частные жилые дома, хозпостройки, произошли пожары.

«К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения», — уточнил начальник ХОВА.