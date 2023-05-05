Повреждены дома, произошли пожары — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки пострадавших в Харьковской области нет. Но под обстрелами было значительное количество населенных пунктов.
«За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Новомлынск, Каменка, Двуречная, Ольховатка, Западное, Лиман Первый, Изюмское и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.
Он отметил, что в области повреждены частные жилые дома, хозпостройки, произошли пожары.
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«К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения», — уточнил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки пострадавших в Харьковской области нет. Но под обстрелами было значительное количество населенных пунктов".