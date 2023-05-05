Live
  • Пятница 05.05.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.49
    • 🟢

Повреждены дома, произошли пожары — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:38   05.05.2023
Оксана Горун
Повреждены дома, произошли пожары — Синегубов об обстрелах Харьковщины Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки пострадавших в Харьковской области нет. Но под обстрелами было значительное количество населенных пунктов.

«За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Новомлынск, Каменка, Двуречная, Ольховатка, Западное, Лиман Первый, Изюмское и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что в области повреждены частные жилые дома, хозпостройки, произошли пожары.

Читайте также: На Харьковщине под обстрелами оказалось более 20 населенных пунктов — Генштаб

«К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения», — уточнил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:38
Повреждены дома, произошли пожары — Синегубов об обстрелах Харьковщины
07:14
На Харьковщине под обстрелами оказалось более 20 населенных пунктов — Генштаб
18:48
В Генштабе рассказали, какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине
11:49
РФ с первых дней войны бьет по «центрам принятия решений» — нардеп
08:22
За сутки на Харьковщине пострадавших от обстрелов нет — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Повреждены дома, произошли пожары — Синегубов об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки пострадавших в Харьковской области нет. Но под обстрелами было значительное количество населенных пунктов".