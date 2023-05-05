На Харьковщине под обстрелами оказалось более 20 населенных пунктов — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал об активных обстрелах территории Харьковской области — как на Слобожанском, так и на Купянском направлениях.
«За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанские Хутора, Караичное, Бочковое, Бударки, Комиссарово, Колодезное и Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое», — перечислили в Генштабе.
По территории Украины в целом враг за сутки нанес 10 ракетных ударов (пострадали Краматорск и Запорожье), а также 75 — авиационных и 65 — из РСЗО. Наступать россияне пытаются на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там за сутки Силы обороны отразили около 60 атак.
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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, уничтожены четыре баражирующих боеприпаса «Ланцет». Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, два боеприпаса и одну станцию радиоэлектронной борьбы», — привели данные в утренней сводке ГШ.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал об активных обстрелах территории Харьковской области — как на Слобожанском, так и на Купянском направлениях".