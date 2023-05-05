На Харьковщине под обстрелами оказалось более 20 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал об активных обстрелах территории Харьковской области — как на Слобожанском, так и на Купянском направлениях.

«За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанские Хутора, Караичное, Бочковое, Бударки, Комиссарово, Колодезное и Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое», — перечислили в Генштабе.

По территории Украины в целом враг за сутки нанес 10 ракетных ударов (пострадали Краматорск и Запорожье), а также 75 — авиационных и 65 — из РСЗО. Наступать россияне пытаются на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там за сутки Силы обороны отразили около 60 атак.

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, уничтожены четыре баражирующих боеприпаса «Ланцет». Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, два боеприпаса и одну станцию радиоэлектронной борьбы», — привели данные в утренней сводке ГШ.