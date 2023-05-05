На Харківщині під обстрілами опинилося понад 20 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про активні обстріли території Харківської області – як на Слобожанському, так і на Куп’янському напрямках.

“Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

По території України загалом ворог за добу завдав 10 ракетних ударів (постраждали Краматорськ та Запоріжжя), а також 75 – авіаційних та 65 – з РСЗВ. Наступати росіяни намагаються на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Там за добу Сили оборони відбили близько 60 атак.

“Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, знищено чотири боєприпаси “Ланцет”, що баражують. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби”, – навели дані в ранковому зведенні ГШ.