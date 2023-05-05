Пошкоджено будинки, сталися пожежі – Синєгубов про обстріли Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу постраждалих на Харківщині немає. Але під обстрілами була значна кількість населених пунктів.
“Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Вільхуватка, Западне, Лиман Перший, Ізюмське та інші населені пункти“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він зазначив, що в області пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі.
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“На щастя обійшлося без постраждалих серед цивільного населення”, – уточнив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу постраждалих на Харківщині немає. Але під обстрілами була значна кількість населених пунктів".