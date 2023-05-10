Из-за обстрелов в двух населенных пунктах Харьковщины горели частные дома

В ГСЧС проинформировали, что результатом очередных обстрелов стали пожары в селах Петропавловка и Гатище.

«В 14:50 поступило сообщение о пожаре, вызванном вражеским артобстрелом в с. Петропавловка Петропавловской громады. Его тушили спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части. Там горел дом, гараж и хозяйственная постройка на площади 300 кв. м. В 16:05 спасатели справились с огнем», — проинформировали об одном из пожаров в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй пожар случился в селе Гатище Волчанской громады. Там горели два частных дома и три хозяйственных сооружения на территории двух домовладений.

«Общая площадь пожара составила 500 кв. м. В 17:20 спасатели локализовали огонь, однако сразу были вынуждены вернуться к месту дислокации из-за повторных вражеских обстрелов. Жертв и пострадавших в обоих случаях нет», — отметили в ГСЧС.