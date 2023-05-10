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Из-за обстрелов в двух населенных пунктах Харьковщины горели частные дома

Происшествия 08:25   10.05.2023
Оксана Горун
Из-за обстрелов в двух населенных пунктах Харьковщины горели частные дома Фото: ГСЧС

В ГСЧС проинформировали, что результатом очередных обстрелов стали пожары в селах Петропавловка и Гатище.

«В 14:50 поступило сообщение о пожаре, вызванном вражеским артобстрелом в с. Петропавловка Петропавловской громады. Его тушили спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части. Там горел дом, гараж и хозяйственная постройка на площади 300 кв. м. В 16:05 спасатели справились с огнем», — проинформировали об одном из пожаров в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй пожар случился в селе Гатище Волчанской громады. Там горели два частных дома и три хозяйственных сооружения на территории двух домовладений.

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«Общая площадь пожара составила 500 кв. м. В 17:20 спасатели локализовали огонь, однако сразу были вынуждены вернуться к месту дислокации из-за повторных вражеских обстрелов. Жертв и пострадавших в обоих случаях нет», — отметили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 08:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС проинформировали, что результатом очередных обстрелов стали пожары в селах Петропавловка и Гатище".