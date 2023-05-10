ГСЧС показала последствия ракетного удара по Купянску (фото)
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в результате вечернего ракетного удара повреждены пять частных домов, одного пострадавшего пришлось доставать из-под завалов.
«Около 19:50 спасатели из Купянска выехали на обследование территории города после очередного ракетного удара врага. Проверкой обнаружены повреждения пять частных жилых домов и частного предприятия. Также выявлено трое пострадавших, одного из которых пришлось доставать из-под завалов дома», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Ранее о ракетном ударе по Купянску информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в результате вечернего ракетного удара повреждены пять частных домов, одного пострадавшего пришлось доставать из-под завалов".