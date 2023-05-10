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ГСЧС показала последствия ракетного удара по Купянску (фото)

Происшествия 08:08   10.05.2023
Оксана Горун
ГСЧС показала последствия ракетного удара по Купянску (фото)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в результате вечернего ракетного удара повреждены пять частных домов, одного пострадавшего пришлось доставать из-под завалов.

«Около 19:50 спасатели из Купянска выехали на обследование территории города после очередного ракетного удара врага. Проверкой обнаружены повреждения пять частных жилых домов и частного предприятия. Также выявлено трое пострадавших, одного из которых пришлось доставать из-под завалов дома», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее о ракетном ударе по Купянску информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Последствия ракетного удара по Купянску 9 мая 2023

Последствия ракетного удара по Купянску 9 мая 2023 2

Последствия ракетного удара по Купянску 9 мая 2023 4

Последствия ракетного удара по Купянску 9 мая 2023 5

Последствия ракетного удара по Купянску 9 мая 2023 6

Последствия ракетного удара по Купянску 9 мая 2023 7

Последствия ракетного удара по Купянску 9 мая 2023 8

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 08:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в результате вечернего ракетного удара повреждены пять частных домов, одного пострадавшего пришлось доставать из-под завалов".