ГСЧС показала последствия ракетного удара по Купянску (фото)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в результате вечернего ракетного удара повреждены пять частных домов, одного пострадавшего пришлось доставать из-под завалов.

«Около 19:50 спасатели из Купянска выехали на обследование территории города после очередного ракетного удара врага. Проверкой обнаружены повреждения пять частных жилых домов и частного предприятия. Также выявлено трое пострадавших, одного из которых пришлось доставать из-под завалов дома», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее о ракетном ударе по Купянску информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.