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ДСНС показала наслідки ракетного удару по Куп’янську (фото)

Події 08:08   10.05.2023
Оксана Горун
ДСНС показала наслідки ракетного удару по Куп’янську (фото)

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок вечірнього ракетного удару пошкоджено п’ять приватних будинків, одного постраждалого довелося діставати з-під завалів.

“Близько 19:50 рятувальники з м. Куп’янська виїхали на обстеження території міста після чергового ракетного удару ворога. Перевіркою виявлені пошкодження п’яти приватних житлових будинків та приватного підприємства. Також виявлено 3-х постраждалих осіб, 1-ну з яких довелось діставати з-під завалів будинку”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше про ракетний удар по Куп’янську інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 9 травня 2023

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 9 травня 2023 2

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 9 травня 2023 4

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 9 травня 2023 5

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 9 травня 2023 6

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 9 травня 2023 7

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 9 травня 2023 8

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 08:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок вечірнього ракетного удару пошкоджено п’ять приватних будинків, одного постраждалого довелося діставати з-під завалів".