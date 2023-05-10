ДСНС показала наслідки ракетного удару по Куп’янську (фото)

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок вечірнього ракетного удару пошкоджено п’ять приватних будинків, одного постраждалого довелося діставати з-під завалів.

“Близько 19:50 рятувальники з м. Куп’янська виїхали на обстеження території міста після чергового ракетного удару ворога. Перевіркою виявлені пошкодження п’яти приватних житлових будинків та приватного підприємства. Також виявлено 3-х постраждалих осіб, 1-ну з яких довелось діставати з-під завалів будинку”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше про ракетний удар по Куп’янську інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.