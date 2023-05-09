Синєгубов заявив про ще один ракетний удар по Харківщині: троє поранених
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ввечері 9 травня армія РФ завдала удар по Куп’янську.
“Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп’янську. Є влучання в об’єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені. За попередньою інформацією, постраждали троє людей – дві жінки та один чоловік“, – написав Синєгубов у телеграмі.
За його інформацією, одній людині допомогу медики надали на місці, ще двох відправили до лікарні.
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“На місці влучання працюють усі екстрені служби”, – доповнив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 20:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ввечері 9 травня армія РФ завдала удар по Куп’янську".