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Синєгубов заявив про ще один ракетний удар по Харківщині: троє поранених

Події 20:42   09.05.2023
Оксана Горун
Синєгубов заявив про ще один ракетний удар по Харківщині: троє поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ввечері 9 травня армія РФ завдала удар по Куп’янську.

Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп’янську. Є влучання в об’єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені. За попередньою інформацією, постраждали троє людей – дві жінки та один чоловік“, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, одній людині допомогу медики надали на місці, ще двох відправили до лікарні.

Читайте також: Ворог запустив по Харківщині вісім ракет: Синєгубов розповів, куди влучили

“На місці влучання працюють усі екстрені служби”, – доповнив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 20:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ввечері 9 травня армія РФ завдала удар по Куп’янську".