Синєгубов заявив про ще один ракетний удар по Харківщині: троє поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ввечері 9 травня армія РФ завдала удар по Куп’янську.

“Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп’янську. Є влучання в об’єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені. За попередньою інформацією, постраждали троє людей – дві жінки та один чоловік“, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, одній людині допомогу медики надали на місці, ще двох відправили до лікарні.

“На місці влучання працюють усі екстрені служби”, – доповнив начальник ХОВА.