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Ворог запустив по Харківщині вісім ракет: Синєгубов розповів, куди влучили

Події 08:19   09.05.2023
Олена Нагорна
Ворог запустив по Харківщині вісім ракет: Синєгубов розповів, куди влучили

Увечері 8 травня по Харківській області армія РФ вдарила вісьмома ракетами С-300. Шість із них впали у селищі Новий Коротич Харківського району, і по одній – у селищі Солоницівка Харківського району та селі Цапівка Богодухівського району.

Про це повідомляє в Telegram начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами:

– У районі Нового Коротича усі шість ракет ударили в землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
– У районі Солоницівки ракета С-300 пошкодила транспортну інфраструктуру, сталася пожежа у лісопосадці.
– У Цапівці ракета пошкодила приватний житловий будинок.

Крім того, протягом доби ворог із артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів. У Вовчанську пошкоджений приватний житловий будинок. У селі Фиголівка Куп’янського району зазнали руйнувань два приватні будинки.

“За добу обійшлося без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів.  Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 08:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 8 травня по Харківській області армія РФ вдарила вісьмома ракетами С-300. Шість із них впали у селищі Новий Коротич Харківського району, і по одній – у селищі Солоницівка Харківського району та селі Цапівка Богодухівського району.".