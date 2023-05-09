Ворог запустив по Харківщині вісім ракет: Синєгубов розповів, куди влучили
Увечері 8 травня по Харківській області армія РФ вдарила вісьмома ракетами С-300. Шість із них впали у селищі Новий Коротич Харківського району, і по одній – у селищі Солоницівка Харківського району та селі Цапівка Богодухівського району.
Про це повідомляє в Telegram начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами:
– У районі Нового Коротича усі шість ракет ударили в землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
– У районі Солоницівки ракета С-300 пошкодила транспортну інфраструктуру, сталася пожежа у лісопосадці.
– У Цапівці ракета пошкодила приватний житловий будинок.
Крім того, протягом доби ворог із артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів. У Вовчанську пошкоджений приватний житловий будинок. У селі Фиголівка Куп’янського району зазнали руйнувань два приватні будинки.
“За добу обійшлося без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 08:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 8 травня по Харківській області армія РФ вдарила вісьмома ракетами С-300. Шість із них впали у селищі Новий Коротич Харківського району, і по одній – у селищі Солоницівка Харківського району та селі Цапівка Богодухівського району.".