Ворог запустив по Харківщині вісім ракет: Синєгубов розповів, куди влучили

Увечері 8 травня по Харківській області армія РФ вдарила вісьмома ракетами С-300. Шість із них впали у селищі Новий Коротич Харківського району, і по одній – у селищі Солоницівка Харківського району та селі Цапівка Богодухівського району.

Про це повідомляє в Telegram начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами:

– У районі Нового Коротича усі шість ракет ударили в землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

– У районі Солоницівки ракета С-300 пошкодила транспортну інфраструктуру, сталася пожежа у лісопосадці.

– У Цапівці ракета пошкодила приватний житловий будинок.

Крім того, протягом доби ворог із артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів. У Вовчанську пошкоджений приватний житловий будинок. У селі Фиголівка Куп’янського району зазнали руйнувань два приватні будинки.

“За добу обійшлося без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.