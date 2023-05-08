У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Увечері 8 травня російські військові обстрілюють ракетами Харківську область.

О 21:44 в регіоні було оголошено повітряну тривогу, за мить до цього спостерігачі повідомили в Telegram про запуск ракети з території Бєлгородської області РФ.

Незабаром пролунав перший вибух, а голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях.

За даними начальника Харківського військового гарнізону бригадного генерала Сергія Мельника, всього було шість ракет.

За словами Мельника, ворог завдає ударів по Харківщині ракетами С-300.