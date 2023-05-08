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У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Події 21:55   08.05.2023
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Увечері 8 травня російські військові обстрілюють ракетами Харківську область. 

О 21:44 в регіоні було оголошено повітряну тривогу, за мить до цього спостерігачі повідомили в Telegram про запуск ракети з території Бєлгородської області РФ.

Незабаром пролунав перший вибух, а голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях.

За даними начальника Харківського військового гарнізону бригадного генерала Сергія Мельника, всього було шість ракет.

За словами Мельника, ворог завдає ударів по Харківщині ракетами С-300.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 21:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 8 травня російські військові обстрілюють ракетами Харківську область. ".