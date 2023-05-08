В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Вечером 8 мая российские военные обстреливают ракетами Харьковскую область.
В 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, за мгновение до этого наблюдатели сообщили в Telegram о запуске ракеты с территории Белгородской области РФ.
Вскоре раздался первый взрыв, а глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.
По данным начальника Харьковского военного гарнизона бригадного генерала Сергея Мельника, всего было шесть ракет.
По словам Мельника, враг наносит удары по Харьковщине ракетами С-300.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 21:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 8 мая российские военные обстреливают ракетами Харьковскую область.".