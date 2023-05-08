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В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Происшествия 21:55   08.05.2023
Елена Нагорная
В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Вечером 8 мая российские военные обстреливают ракетами Харьковскую область. 

В 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, за мгновение до этого наблюдатели сообщили в Telegram о запуске ракеты с территории Белгородской области РФ.

Вскоре раздался первый взрыв, а глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.

По данным начальника Харьковского военного гарнизона бригадного генерала Сергея Мельника, всего было шесть ракет.

По словам Мельника, враг наносит удары по Харьковщине ракетами С-300.

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Автор: Елена Нагорная

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В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 21:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 8 мая российские военные обстреливают ракетами Харьковскую область.".