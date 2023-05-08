В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Вечером 8 мая российские военные обстреливают ракетами Харьковскую область.

В 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, за мгновение до этого наблюдатели сообщили в Telegram о запуске ракеты с территории Белгородской области РФ.

Вскоре раздался первый взрыв, а глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.

По данным начальника Харьковского военного гарнизона бригадного генерала Сергея Мельника, всего было шесть ракет.

По словам Мельника, враг наносит удары по Харьковщине ракетами С-300.