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Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:57   08.05.2023
Елена Нагорная
Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия за сутки из минометов и артиллерии, а также нанесла авиаудары по двум селам Купянского района — Западному и Масютовке.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Из минометов и артиллерии совершил обстрелы населенных пунктов Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караичное, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тополи, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 18:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также нанесла авиаудары по двум селам Купянского района — Западному и Масютовке.".