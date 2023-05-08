Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия за сутки из минометов и артиллерии, а также нанесла авиаудары по двум селам Купянского района — Западному и Масютовке.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Из минометов и артиллерии совершил обстрелы населенных пунктов Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караичное, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тополи, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка.