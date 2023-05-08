Армія РФ завдала авіаударів по двох селах на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія за добу з мінометів та артилерії, а також завдала авіаударів по двох селах Куп’янського району – Западному та Масютівці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка.