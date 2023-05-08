По Харківщині завдали ракетний та авіаудари, стріляли з мінометів, артилерії

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що під обстрілами протягом доби на Харківщині під обстрілом опинилися 15 населених пунктів. Крім того, ворог ударив ракетами по Балаклії.

“Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Бударки та Строївка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області”, – перерахували в Генштабі.

Також там відзначили Харківську область серед регіонів, по яких ворог завдав ракетних ударів. 7 травня вранці ракетами С-300 армія РФ вдарила по Балаклії. Там є руйнування, а також п’ятеро людей отримали поранення: у трьох жінок – вибухові травми, двоє чоловіків – легко поранені.

Окрім ракетних, армія окупантів завдала загалом території України за добу 61 авіаційний удар. Також було 52 обстріли з РСЗВ. Наступали росіяни на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там Сили оборони відбили 55 атак.

Паралельно на півдні країни ворог в очікуванні контрнаступу ЗСУ проводить евакуацію та спустошує АЗС.

“Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої “влади”, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови “евакуювати” дитину. На АЗС спостерігаються черги за пальним, усім водіям повідомлено, що нових постачань пального не планується“, – повідомили в Генштабі.

ЗСУ продовжують планомірно знищувати окупантів.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також, наші захисники знищили два ударні та шість розвідувальних БпЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога“, – навели дані в Генштабі.