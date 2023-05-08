По Харьковщине нанесли ракетный и авиаудары, стреляли из минометов, артиллерии

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что под обстрелами в течение суток на Харьковщине оказались 15 населенных пунктов. Кроме того, враг ударил ракетами по Балаклее.

«За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Волчанск, Плетеневка, Бочковое, Малая Волчья, Нестерное, Бударки и Строевка на Харьковщине. На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области» — перечислили в Генштабе.

Также там отметили Харьковскую область среди регионов, по которым враг нанес ракетные удары. 7 мая утром ракетами С-300 армия РФ ударила по Балаклее. Там есть разрушения, а также пять человек получили ранения: у трех женщин — взрывные травмы, двое мужчин — легко ранены.

Кроме ракетных, армия оккупантов нанесла в целом по территории Украины за сутки 61 авиационный удар. Также было 52 обстрела из РСЗО. Наступали россияне на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там Силы обороны отбили 55 атак.

Параллельно на юге страны враг в ожидании контрнаступления ВСУ проводит эвакуацию и опустошает АЗС.

«Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населенного пункта Бердянск. Этой процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа «эвакуировать» ребенка. На АЗС наблюдаются очереди за горючим, всех водителей поставили в известность, что новых поставок горючего не планируется», — сообщили в Генштабе.

ВСУ продолжают планомерно уничтожать оккупантов.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому ЗРК. Также, наши защитники уничтожили два ударных и шесть разведывательных БПЛА противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также три склада боеприпасов врага», — привели данные в Генштабе.