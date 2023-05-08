Ночью 8 мая армия РФ запустила по Украине 35 «Шахедов» и ракеты: последствия
В Генштабе ВСУ и Киевской городской военной администрации сообщили подробности о ночной атаке ударными беспилотниками, организованной оккупантами из РФ.
«Ночью, 8 мая 2023 года, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА «Shahed». 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Все «Шахеды» сбило командование «Центр», уточнили в воздушных силах ВСУ. Также ночью была атака ракетами по Одесской области.
«Также около полуночи российские оккупанты атаковали Одесщину с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего совершено восемь пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым). Часть ракет не достигла своих целей», — отметили в командовании ПС ВСУ.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук проинформировал, что по региону ударили ракетами Х-22. По его данным, всего армия РФ осуществила восемь пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым). Часть ракет не достигла своих целей.
«Попадание ракет Х-22 в склад продовольственной компании. Удар по рекреационной зоне на побережье», — сообщил Братчук о последствиях удара.
30 из 35 запущенных по Украине дронов обнаружили в воздушном пространстве Киева, заявили в Киевской городской военной администрации.
«В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных. Медики, ГСЧС и другие экстренные службы работают на местах», — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Еще ночью в администрации информировали о падении обломков беспилотника в Шевченковском районе столицы — там повреждено двухэтажное здание и произошел пожар. В 6:52 утра информацию о последствиях атаки обновили.
«В Святошинском районе столицы: вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело; зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады; есть падение обломков на проезжую часть; травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь. В Соломенском районе поврежден резервуар (5 т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей. Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован. Информация о разрушениях и пострадавших во всех районах города уточняется», — сообщил начальник КГВА.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Генштабе ВСУ и Киевской городской военной администрации сообщили подробности о ночной атаке ударными беспилотниками, организованной оккупантами из РФ".