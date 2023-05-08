Вночі 8 травня армія РФ запустила по Україні 35 “Шахедів” та ракети: наслідки

У Генштабі ЗСУ та Київській міській військовій адміністрації повідомили подробиці про нічну атаку ударними безпілотниками, організовану окупантами з РФ.

“Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Усі “Шахеди” збило командування “Центр”, уточнили у повітряних силах ЗСУ. Також вночі була атака ракетами по Одещині.

“Близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей”, – зазначили в командуванні ПС ЗСУ.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук поінформував, що по регіону вдарили ракетами Х-22. За його даними, всього армія РФ здійснила вісім пусків із району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.

“Влучання ракет Х – 22 у склад продовольчої компанії. Удар по рекреаційній зоні на узбережжі”, – повідомив Братчук про наслідки удару.

30 із 35 дронів, запущених по Україні, виявили в повітряному просторі Києва, заявили в Київській міській військовій адміністрації.

“Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автівки. Відомо про травмованих. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Ще вночі в адміністрації інформували про падіння уламків безпілотника в Шевченківському районі столиці – там пошкоджено двоповерхову будівлю та сталася пожежа. О 6:52 ранку інформацію про наслідки атаки оновили.

“У Святошинському районі столиці: ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло; зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади; є падіння уламків на проїжджу частину; травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога. У Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5 т) з витоком дизельного пального (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факела, газ перекрито, пожежу ліквідовано. Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється. “, – повідомив начальник КМВА.