ЗСУ повідомили про збиття 23 ракет над Україною: удар по Харківщині не згадали
Ракетна атака у ніч на “сакральне” 9 травня. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що знищили 23 із 25 крилатих ракет “Калібр” та Х-101/Х-555.
Як повідомляє командування Повітряних сил у Telegram, близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі супротивник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямував на східні регіони країни. Усі були знищені силами та засобами ППО повітряного командування “Схід”.
Ближче до 4:00 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). Силами та засобами ППО повітряного командування “Центр” знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування “Південь”, пише командування.
“Загалом за дві хвилі обстрілів України у ніч проти 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555”, – підсумували у Повітряних силах.
Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, регіон обстріляли із С-300. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що не має інформації щодо влучань російських ракет у місті. Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова повідомила, що “швидка” не отримувала викликів із місць “прильотів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 07:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетна атака у ніч на “сакральне” 9 травня. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що знищили 23 із 25 крилатих ракет “Калібр” та Х-101/Х-555.".