ЗСУ повідомили про збиття 23 ракет над Україною: удар по Харківщині не згадали

Ракетна атака у ніч на “сакральне” 9 травня. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що знищили 23 із 25 крилатих ракет “Калібр” та Х-101/Х-555.

Як повідомляє командування Повітряних сил у Telegram, близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі супротивник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямував на східні регіони країни. Усі були знищені силами та засобами ППО повітряного командування “Схід”.

Ближче до 4:00 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). Силами та засобами ППО повітряного командування “Центр” знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування “Південь”, пише командування.

“Загалом за дві хвилі обстрілів України у ніч проти 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555”, – підсумували у Повітряних силах.

Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, регіон обстріляли із С-300. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що не має інформації щодо влучань російських ракет у місті. Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова повідомила, що “швидка” не отримувала викликів із місць “прильотів”.