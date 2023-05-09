Live
  • Вторник 09.05.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

ВСУ сообщили о сбитии 23 ракет над Украиной и не упомянули удар по Харьковщине

Происшествия 07:41   09.05.2023
Елена Нагорная
ВСУ сообщили о сбитии 23 ракет над Украиной и не упомянули удар по Харьковщине

Ракетная атака в ночь на «сакральное» 9 мая. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что уничтожили 23 из 25 крылатых ракет «Калибр» и Х-101/Х-555.

Как сообщает командование Воздушных сил в Telegram, около 22:00 часов 8 мая с носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет «Калибр», которые направил на восточные регионы страны. Все были уничтожены силами и средствами ПВО воздушного командования «Восток».

Ближе к 4:00 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации — четырех Ту-95мс (район Каспия). Силами и средствами ПВО воздушного командования «Центр» уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна — в зоне ответственности воздушного командования «Юг», пишет командование.

«Всего за две волны обстрелов Украины в ночь на 9 мая оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555», — подытожили в Воздушных силах.

Напомним, что в 21:44 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога, после чего в регионе прогремели шесть взрывов. О шести «прилетах», в частности в Харьковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, регион обстреляли из С-300. Терехов написал, что у него нет информации о падении российских ракет в городе. Советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова сообщила, что «скорая» не получала вызовов с мест «прилетов».

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

07:41
ВСУ сообщили о сбитии 23 ракет над Украиной и не упомянули удар по Харьковщине
23:37
«Может прийти до сотни ракет»: Свитан предупредил о ночной атаке РФ (видео)
23:20
Терехов сообщил, что все ракеты миновали Харьков
23:04
Информации о пострадавших в результате удара РФ по Харьковщине нет — Попова
22:35
Угроза новых ракетных ударов сохраняется — начальник Харьковского гарнизона

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ВСУ сообщили о сбитии 23 ракет над Украиной и не упомянули удар по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 07:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетная атака в ночь на «сакральное» 9 мая. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что уничтожили 23 из 25 крылатых ракет «Калибр» и Х-101/Х-555.".