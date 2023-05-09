ВСУ сообщили о сбитии 23 ракет над Украиной и не упомянули удар по Харьковщине

Ракетная атака в ночь на «сакральное» 9 мая. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что уничтожили 23 из 25 крылатых ракет «Калибр» и Х-101/Х-555.

Как сообщает командование Воздушных сил в Telegram, около 22:00 часов 8 мая с носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет «Калибр», которые направил на восточные регионы страны. Все были уничтожены силами и средствами ПВО воздушного командования «Восток».

Ближе к 4:00 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации — четырех Ту-95мс (район Каспия). Силами и средствами ПВО воздушного командования «Центр» уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна — в зоне ответственности воздушного командования «Юг», пишет командование.

«Всего за две волны обстрелов Украины в ночь на 9 мая оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555», — подытожили в Воздушных силах.

Напомним, что в 21:44 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога, после чего в регионе прогремели шесть взрывов. О шести «прилетах», в частности в Харьковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, регион обстреляли из С-300. Терехов написал, что у него нет информации о падении российских ракет в городе. Советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова сообщила, что «скорая» не получала вызовов с мест «прилетов».