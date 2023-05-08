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Синегубов сообщает о шести «прилетах», в частности в Харьковском районе

Происшествия 22:18   08.05.2023
Елена Нагорная
Синегубов сообщает о шести «прилетах», в частности в Харьковском районе

Шесть «прилетов» зафиксировано на Харьковщине вследствие обстрела региона ракетами С-300 вечером 8 мая, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, попадания в частности есть в Харьковском районе.

«На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — пишет Синегубов.

Напомним, что в 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и области прогремели шесть взрывов. 

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 22:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть «прилетов» зафиксировано на Харьковщине вследствие обстрела региона ракетами С-300 вечером 8 мая, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".