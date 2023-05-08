Синегубов сообщает о шести «прилетах», в частности в Харьковском районе

Шесть «прилетов» зафиксировано на Харьковщине вследствие обстрела региона ракетами С-300 вечером 8 мая, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, попадания в частности есть в Харьковском районе.

«На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — пишет Синегубов.

Напомним, что в 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и области прогремели шесть взрывов.