Синєгубов повідомляє про шість “прильотів”, зокрема в Харківському районі

Шість “прильотів” зафіксовано в Харківській області після обстрілу регіону ракетами С-300 увечері 8 травня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, влучання зокрема є у Харківському районі.

“На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, – пише Синєгубов.

Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів.