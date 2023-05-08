Синєгубов повідомляє про шість “прильотів”, зокрема в Харківському районі
Шість “прильотів” зафіксовано в Харківській області після обстрілу регіону ракетами С-300 увечері 8 травня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, влучання зокрема є у Харківському районі.
“На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, – пише Синєгубов.
Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов повідомляє про шість “прильотів”, зокрема в Харківському районі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 22:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість “прильотів” зафіксовано в Харківській області після обстрілу регіону ракетами С-300 увечері 8 травня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".