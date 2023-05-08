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Терехов сообщил, что все ракеты миновали Харьков

Происшествия 23:20   08.05.2023
Елена Нагорная
Терехов сообщил, что все ракеты миновали Харьков Фото: Вадим Беликов

На территории Харькова вечером 8 мая не зафиксировано падений российских ракет. Такие уточненные данные сообщил городской голова Игорь Терехов. 

Со ссылкой на информацию ГСЧС мэр написал, что все ракеты предварительно упали в пригороде.

Напомним, что в 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и области прогремели шесть взрывов. О шести «прилетах», в частности в Харьковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Терехов написал, что у него нет информации о падении российских ракет в городе. Советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова сообщила, что «скорая» не получала вызовов с мест «прилетов».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 23:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Харькова вечером 8 мая не зафиксировано падений российских ракет. Такие уточненные данные сообщил городской голова Игорь Терехов. ".