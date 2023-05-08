Терехов сообщил, что все ракеты миновали Харьков
Фото: Вадим Беликов
На территории Харькова вечером 8 мая не зафиксировано падений российских ракет. Такие уточненные данные сообщил городской голова Игорь Терехов.
Со ссылкой на информацию ГСЧС мэр написал, что все ракеты предварительно упали в пригороде.
Напомним, что в 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и области прогремели шесть взрывов. О шести «прилетах», в частности в Харьковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Терехов написал, что у него нет информации о падении российских ракет в городе. Советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова сообщила, что «скорая» не получала вызовов с мест «прилетов».
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 23:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Харькова вечером 8 мая не зафиксировано падений российских ракет. Такие уточненные данные сообщил городской голова Игорь Терехов. ".