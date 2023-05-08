Информации о пострадавших в результате удара РФ по Харьковщине нет — Попова

По состоянию на 22:40 экстренная медицинская помощь в Харьковской области не получала вызовов с мест падений российских ракет.

Об этом сообщает советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.

По ее словам, медики продолжают мониторить места «прилетов».

Напомним, что в 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и области прогремели шесть взрывов. О шести «прилетах», в частности в Харьковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что на данный момент у него нет информации о падении российских ракет в городе.