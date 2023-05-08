Информации о пострадавших в результате удара РФ по Харьковщине нет — Попова
По состоянию на 22:40 экстренная медицинская помощь в Харьковской области не получала вызовов с мест падений российских ракет.
Об этом сообщает советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.
По ее словам, медики продолжают мониторить места «прилетов».
Напомним, что в 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и области прогремели шесть взрывов. О шести «прилетах», в частности в Харьковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что на данный момент у него нет информации о падении российских ракет в городе.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 23:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 22:40 экстренная медицинская помощь в Харьковской области не получала вызовов с мест падений российских ракет.".