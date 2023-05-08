Три ракеты упали вокруг Харькова, места еще двух «прилетов» ищут — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на данный момент у него нет информации о попаданиях российских ракет в городе.

«Пять взрывов слышали харьковчане. Три из них вокруг города. Места еще двух прилетов ГСЧС уточняет», — написал городской голова в Telegram.

Напомним, что в 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и области прогремели шесть взрывов. О шести «прилетах», в частности в Харьковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.