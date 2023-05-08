Три ракети впали навколо Харкова, місця ще двох “прильотів” шукають – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі він не має інформації щодо влучань ворожих ракет у місті.
“Пʼять вибухів чули харківʼяни. Три з них навколо міста. Місця ще двох прильотів ДСНС уточнює”, – написав міський голова в Telegram.
Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість “прильотів”, зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Три ракети впали навколо Харкова, місця ще двох “прильотів” шукають – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 22:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі він не має інформації щодо влучань ворожих ракет у місті.".