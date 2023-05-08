Три ракети впали навколо Харкова, місця ще двох “прильотів” шукають – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі він не має інформації щодо влучань ворожих ракет у місті.

“Пʼять вибухів чули харківʼяни. Три з них навколо міста. Місця ще двох прильотів ДСНС уточнює”, – написав міський голова в Telegram.

Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість “прильотів”, зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.