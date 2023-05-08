Інформації щодо постраждалих унаслідок удару РФ по Харківщині немає – Попова
Станом на 22:40 екстрена медична допомога на Харківщині не отримувала викликів із місць падінь російських ракет.
Про це повідомляє радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.
За її словами, медики продовжують моніторити місця “прильотів”.
Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що наразі він не має інформації щодо влучань російських ракет у місті.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Інформації щодо постраждалих унаслідок удару РФ по Харківщині немає – Попова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 23:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 22:40 екстрена медична допомога на Харківщині не отримувала викликів із місць падінь російських ракет.".