Інформації щодо постраждалих унаслідок удару РФ по Харківщині немає – Попова

Станом на 22:40 екстрена медична допомога на Харківщині не отримувала викликів із місць падінь російських ракет.

Про це повідомляє радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.

За її словами, медики продовжують моніторити місця “прильотів”.

Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що наразі він не має інформації щодо влучань російських ракет у місті.