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Інформації щодо постраждалих унаслідок удару РФ по Харківщині немає – Попова

Події 23:04   08.05.2023
Олена Нагорна
Інформації щодо постраждалих унаслідок удару РФ по Харківщині немає – Попова

Станом на 22:40 екстрена медична допомога на Харківщині не отримувала викликів із місць падінь російських ракет.

Про це повідомляє радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.

За її словами, медики продовжують моніторити місця “прильотів”.

Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів.  Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що наразі він не має інформації щодо влучань російських ракет у місті.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 23:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 22:40 екстрена медична допомога на Харківщині не отримувала викликів із місць падінь російських ракет.".