Терехов повідомив, що всі ракети оминули Харків

На території Харкова увечері 8 травня не зафіксовано падінь російських ракет. Такі уточнені дані повідомив міський голова Ігор Терехов.

З посиланням на інформацію ДСНС мер написав, що всі ракети попередньо впали в передмісті.

Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що наразі він не має інформації щодо влучань російських ракет у місті. Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова повідомила, що “швидка” не отримувала викликів із місць “прильотів”.