Терехов повідомив, що всі ракети оминули Харків
Фото: Вадим Беликов
На території Харкова увечері 8 травня не зафіксовано падінь російських ракет. Такі уточнені дані повідомив міський голова Ігор Терехов.
З посиланням на інформацію ДСНС мер написав, що всі ракети попередньо впали в передмісті.
Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що наразі він не має інформації щодо влучань російських ракет у місті. Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова повідомила, що “швидка” не отримувала викликів із місць “прильотів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 23:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Харкова увечері 8 травня не зафіксовано падінь російських ракет. Такі уточнені дані повідомив міський голова Ігор Терехов. ".