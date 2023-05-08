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Терехов повідомив, що всі ракети оминули Харків

Події 23:20   08.05.2023
Олена Нагорна
Терехов повідомив, що всі ракети оминули Харків Фото: Вадим Беликов

На території Харкова увечері 8 травня не зафіксовано падінь російських ракет. Такі уточнені дані повідомив міський голова Ігор Терехов. 

З посиланням на інформацію ДСНС мер написав, що всі ракети попередньо впали в передмісті.

Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів.  Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що наразі він не має інформації щодо влучань російських ракет у місті. Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова повідомила, що “швидка” не отримувала викликів із місць “прильотів”.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 23:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Харкова увечері 8 травня не зафіксовано падінь російських ракет. Такі уточнені дані повідомив міський голова Ігор Терехов. ".