РФ ударила по Харьковщине восемью ракетами: Синегубов рассказал, куда попали

Вечером 8 мая по Харьковской области армия РФ ударила восемью ракетами С-300. Шесть из них упали в поселке Новый Коротич Харьковского района, и по одной — в поселке Солоницевка Харьковского района и селе Цаповка Богодуховского района.

Об этом сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам:

— В районе Нового Коротича все шесть ракет ударили в землю. Обошлось без пострадавших и разрушений.

— В районе Солоницевки ракета С-300 повредила транспортную инфраструктуру, произошел пожар в лесопосадке.

— В Цаповке ракета повредила частный жилой дом.

Кроме того, в течение суток враг из артиллерии и минометов обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В Волчанске поврежден частный жилой дом. В селе Фиголевка Купянского района разрушениям подверглись два частных дома.

«За сутки обошлось без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Напомним, что в 21:44 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога, после чего в регионе прогремели шесть взрывов. О шести «прилетах», в частности в Харьковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.