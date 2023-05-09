РФ ударила по Харьковщине восемью ракетами: Синегубов рассказал, куда попали
Вечером 8 мая по Харьковской области армия РФ ударила восемью ракетами С-300. Шесть из них упали в поселке Новый Коротич Харьковского района, и по одной — в поселке Солоницевка Харьковского района и селе Цаповка Богодуховского района.
Об этом сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам:
— В районе Нового Коротича все шесть ракет ударили в землю. Обошлось без пострадавших и разрушений.
— В районе Солоницевки ракета С-300 повредила транспортную инфраструктуру, произошел пожар в лесопосадке.
— В Цаповке ракета повредила частный жилой дом.
Кроме того, в течение суток враг из артиллерии и минометов обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В Волчанске поврежден частный жилой дом. В селе Фиголевка Купянского района разрушениям подверглись два частных дома.
«За сутки обошлось без пострадавших», — сообщил Синегубов.
Напомним, что в 21:44 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога, после чего в регионе прогремели шесть взрывов. О шести «прилетах», в частности в Харьковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 08:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 8 мая по Харьковской области армия РФ ударила восемью ракетами С-300. Шесть из них упали в поселке Новый Коротич Харьковского района, и по одной — в поселке Солоницевка Харьковского района и селе Цаповка Богодуховского района.".