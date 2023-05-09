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Два десятка населенных пунктов Харьковщины были под ударами армии РФ — Генштаб

Происшествия 07:17   09.05.2023
Елена Нагорная
Два десятка населенных пунктов Харьковщины были под ударами армии РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также нанесла авиаудары по селам Западное и Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Так, на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караичное, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка.

«Ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется», — отметили в Генштабе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 07:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также нанесла авиаудары по селам Западное и Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".