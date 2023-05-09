Два десятки населених пунктів Харківщини були під ударами армії РФ – Генштаб

Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, а також завдала авіаударів по селах Западне та Масютівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. З мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка.

“Уночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – зазначили в Генштабі.