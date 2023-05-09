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Синегубов заявил об еще одном ракетном ударе по Харьковщине: трое раненых

Происшествия 20:42   09.05.2023
Оксана Горун
Синегубов заявил об еще одном ракетном ударе по Харьковщине: трое раненых

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что вечером 9 мая армия РФ нанесла удар по Купянску.

«Только что враг в очередной раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской промышленности. Также повреждено не менее 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненые. По предварительной информации, пострадали трое людей: две женщины и один мужчина», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, одному человеку помощь медики оказали на месте, еще двоих отправили в больницу.

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«На месте попадания работают все экстренные службы», — дополнил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 20:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что вечером 9 мая армия РФ нанесла удар по Купянску".