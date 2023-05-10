Через обстріли у двох населених пунктах Харківщини горіли приватні будинки

У ДСНС поінформували, що результатом чергових обстрілів стали пожежі в селах Петропавлівка та Гатище.

“О 14:50 надійшло повідомлення про пожежу, спричинену ворожим артобстрілом у с. Петропавлівка Петропавлівської громади. Її гасили рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Там горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 кв.м. О 16:05 рятувальники впорались з вогнем”, – поінформували про одну із пожеж у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Друга пожежа сталася у селі Гатище Вовчанської громади. Там горіли два приватні будинки та три господарські споруди на території двох домоволодінь.

“Загальна площа пожежі склала 500 кв. м. О 17:20 рятувальники локалізували вогонь, проте одразу були змушені повернутися до місця дислокації через повторні ворожі обстріли. Жертв і постраждалих в обох випадках немає”, – зазначили в ДСНС.