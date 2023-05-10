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Через обстріли у двох населених пунктах Харківщини горіли приватні будинки

Події 08:25   10.05.2023
Оксана Горун
Через обстріли у двох населених пунктах Харківщини горіли приватні будинки

У ДСНС поінформували, що результатом чергових обстрілів стали пожежі в селах Петропавлівка та Гатище.

“О 14:50 надійшло повідомлення про пожежу, спричинену ворожим артобстрілом у с. Петропавлівка Петропавлівської громади. Її гасили рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Там горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 кв.м. О 16:05 рятувальники впорались з вогнем”, – поінформували про одну із пожеж у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Друга пожежа сталася у селі Гатище Вовчанської громади. Там горіли два приватні будинки та три господарські споруди на території двох домоволодінь.

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“Загальна площа пожежі склала 500 кв. м. О 17:20 рятувальники локалізували вогонь, проте одразу були змушені повернутися до місця дислокації через повторні ворожі обстріли. Жертв і постраждалих в обох випадках немає”, – зазначили в ДСНС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 08:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС поінформували, що результатом чергових обстрілів стали пожежі в селах Петропавлівка та Гатище".