Через обстріли у двох населених пунктах Харківщини горіли приватні будинки
У ДСНС поінформували, що результатом чергових обстрілів стали пожежі в селах Петропавлівка та Гатище.
“О 14:50 надійшло повідомлення про пожежу, спричинену ворожим артобстрілом у с. Петропавлівка Петропавлівської громади. Її гасили рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Там горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 кв.м. О 16:05 рятувальники впорались з вогнем”, – поінформували про одну із пожеж у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Друга пожежа сталася у селі Гатище Вовчанської громади. Там горіли два приватні будинки та три господарські споруди на території двох домоволодінь.
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“Загальна площа пожежі склала 500 кв. м. О 17:20 рятувальники локалізували вогонь, проте одразу були змушені повернутися до місця дислокації через повторні ворожі обстріли. Жертв і постраждалих в обох випадках немає”, – зазначили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС поінформували, що результатом чергових обстрілів стали пожежі в селах Петропавлівка та Гатище".