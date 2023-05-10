Синегубов назвал новые сроки восстановления света на освобожденных территориях
Жители всех деоккупированных территорий Харьковской области будут со светом через два-три месяца, если темпы восстановления электроснабжения будут такими, как сейчас.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.
По его словам, над разминированием инфраструктуры региона работает около 270 саперов, задействованы 15 единиц тяжелой спецтехники. Ежедневно они ликвидируют по 200-250 мин и неразорвавшихся боеприпасов.
«За два месяца мы восстановили электроснабжение около 6 тысячам абонентов. Еще должны восстановить около 10 тысяч. Если у нас будут такие темпы разминирования и восстановления, то это два-три месяца — и мы сможем полностью восстановить электроснабжение. И у нас останутся только те населенные пункты, которые, к сожалению, под обстрелами. Мы их не можем разминировать. И по восстановлению — там сейчас рано об этом говорить», — сказал глава ХОВА.
Напомним, в 30 марта в эфире телемарафона Синегубов говорил, что полностью восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях планируется в течение месяца-двух.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители всех деоккупированных территорий Харьковской области будут со светом через два-три месяца, если темпы восстановления электроснабжения будут такими, как сейчас.".