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Синегубов назвал новые сроки восстановления света на освобожденных территориях

Общество 18:25   10.05.2023
Елена Нагорная
Синегубов назвал новые сроки восстановления света на освобожденных территориях

Жители всех деоккупированных территорий Харьковской области будут со светом через два-три месяца, если темпы восстановления электроснабжения будут такими, как сейчас.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, над разминированием инфраструктуры региона работает около 270 саперов, задействованы 15 единиц тяжелой спецтехники. Ежедневно они ликвидируют по 200-250 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«За два месяца мы восстановили электроснабжение около 6 тысячам абонентов. Еще должны восстановить около 10 тысяч. Если у нас будут такие темпы разминирования и восстановления, то это два-три месяца — и мы сможем полностью восстановить электроснабжение. И у нас останутся только те населенные пункты, которые, к сожалению, под обстрелами. Мы их не можем разминировать. И по восстановлению — там сейчас рано об этом говорить», — сказал глава ХОВА.

Напомним, в 30 марта в эфире телемарафона Синегубов говорил, что полностью восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях планируется в течение месяца-двух.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 18:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители всех деоккупированных территорий Харьковской области будут со светом через два-три месяца, если темпы восстановления электроснабжения будут такими, как сейчас.".