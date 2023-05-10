Синєгубов назвав нові строки повернення електрики на всі деокуповані території
Мешканці всіх деокупованих територій Харківської області будуть зі світлом за два-три місяці, якщо темпи відновлення електропостачання будуть такими, як зараз.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері національного телемарафону.
За його словами, над розмінуванням інфраструктури регіону працює близько 270 саперів, задіяні 15 одиниць важкої спецтехніки. Щодня вони ліквідовують по 200-250 мін і нерозірваних боєприпасів.
“За два місяці ми відновили електропостачання близько 6 тисячам абонентів. Ще маємо відновити близько 10 тисяч. Якщо в нас будуть такі темпи розмінування і відновлення, то це два-три місяці – і ми зможемо повністю відновити електропостачання. І в нас залишаться тільки ті населені пункти, які, на жаль, під обстрілами. Ми їх не можемо розмінувати. І щодо відновлення – там зараз зарано про це вести мову”, – сказав голова ХОВА.
Нагадаємо, 30 березня в етері телемарафону Синєгубов говорив, що повністю відновити електропостачання на деокупованих територіях планується протягом місяця-двох.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 18:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці всіх деокупованих територій Харківської області будуть зі світлом за два-три місяці, якщо темпи відновлення електропостачання будуть такими, як зараз.".