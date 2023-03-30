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Синєгубов назвав строки, коли повернуть світло на всі деокуповані території

Суспільство 17:35   30.03.2023
Олена Нагорна
Синєгубов назвав строки, коли повернуть світло на всі деокуповані території

Повністю відновити електропостачання на деокупованих територіях Харківської області планується протягом місяця-двох, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

Голова ХОВА розповів, що в регіоні до розмінування територій залучено понад 20 додаткових розрахунків з різних областей України, а за тиждень їх буде вже близько 30. Наразі в роботах задіяно понад 150 осіб та 50 одиниць техніки.

“Ми розміновуємо лише підходи до ЛЕП, щоб відновити електропостачання на деокупованих територіях. Сьогодні у трьох населених пунктах Куп’янського району – це майже тисяча людей – отримали електроенергію, якої не було майже сім місяців. Ми плануємо повністю відновити електропостачання на деокупованих територіях впродовж місяця-двох”, – зазначив Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повністю відновити електропостачання на деокупованих територіях Харківської області планується протягом місяця-двох, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".