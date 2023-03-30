Синєгубов назвав строки, коли повернуть світло на всі деокуповані території

Повністю відновити електропостачання на деокупованих територіях Харківської області планується протягом місяця-двох, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

Голова ХОВА розповів, що в регіоні до розмінування територій залучено понад 20 додаткових розрахунків з різних областей України, а за тиждень їх буде вже близько 30. Наразі в роботах задіяно понад 150 осіб та 50 одиниць техніки.

“Ми розміновуємо лише підходи до ЛЕП, щоб відновити електропостачання на деокупованих територіях. Сьогодні у трьох населених пунктах Куп’янського району – це майже тисяча людей – отримали електроенергію, якої не було майже сім місяців. Ми плануємо повністю відновити електропостачання на деокупованих територіях впродовж місяця-двох”, – зазначив Синєгубов.