Синегубов назвал сроки, когда вернут свет на все деоккупированные территории
Полностью восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях Харьковской области планируется в течение месяца-двух, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
Председатель ХОВА рассказал, что в регионе к разминированию территорий привлекли более 20 дополнительных расчетов из разных областей Украины, а через неделю их будет уже около 30. Сейчас в работах задействованы более 150 человек и 50 единиц техники.
«Мы разминируем только подходы к ЛЭП, чтобы восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях. Сегодня в трех населенных пунктах Купянского района — это почти тысяча человек — получили электроэнергию, которой не было почти семь месяцев. Мы планируем полностью восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях в течение месяца-двух», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 17:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полностью восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях Харьковской области планируется в течение месяца-двух, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".