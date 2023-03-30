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Синегубов назвал сроки, когда вернут свет на все деоккупированные территории

Общество 17:35   30.03.2023
Елена Нагорная
Синегубов назвал сроки, когда вернут свет на все деоккупированные территории

Полностью восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях Харьковской области планируется в течение месяца-двух, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

Председатель ХОВА рассказал, что в регионе к разминированию территорий привлекли более 20 дополнительных расчетов из разных областей Украины, а через неделю их будет уже около 30. Сейчас в работах задействованы более 150 человек и 50 единиц техники.

«Мы разминируем только подходы к ЛЭП, чтобы восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях. Сегодня в трех населенных пунктах Купянского района — это почти тысяча человек — получили электроэнергию, которой не было почти семь месяцев. Мы планируем полностью восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях в течение месяца-двух», — отметил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полностью восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях Харьковской области планируется в течение месяца-двух, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".