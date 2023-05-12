В разбитом обстрелами Изюме восстанавливают центральный парк (фото)

В пострадавшей зеленой зоне выкорчевали уничтоженные обстрелами деревья и высадили новые растения. Также в городе начали восстанавливать поврежденный указатель «Я Изюм», фото которого облетело все СМИ.

О восстановительных работах, которые проводят в Изюме, сообщила пресс-служба местной мэрии. Также на странице горсовета опубликовали фото с места.

«Работники КП «Благоустройство г. Изюм» продолжают работу по восстановлению центрального парка: выкорчевали корни разрушенных деревьев, вывезли строительный мусор с центральной аллеи парка, посадили бузину, можжевельник. Также начали восстанавливать изуродованную вражескими снарядами надпись «Я Изюм», — проинформировали в Изюмском горсовете.