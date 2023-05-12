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В разбитом обстрелами Изюме восстанавливают центральный парк (фото)

Общество 10:21   12.05.2023
Оксана Горун
В разбитом обстрелами Изюме восстанавливают центральный парк (фото) Фото: Изюмский горсовет

В пострадавшей зеленой зоне выкорчевали уничтоженные обстрелами деревья и высадили новые растения. Также в городе начали восстанавливать поврежденный указатель «Я Изюм», фото которого облетело все СМИ.

О восстановительных работах, которые проводят в Изюме, сообщила пресс-служба местной мэрии. Также на странице горсовета опубликовали фото с места.

Восстановление в центре Изюма после обстрелов 2
Фото: Изюмский горсовет

«Работники КП «Благоустройство г. Изюм» продолжают работу по восстановлению центрального парка: выкорчевали корни разрушенных деревьев, вывезли строительный мусор с центральной аллеи парка, посадили бузину, можжевельник. Также начали восстанавливать изуродованную вражескими снарядами надпись «Я Изюм», — проинформировали в Изюмском горсовете.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 10:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пострадавшей зеленой зоне выкорчевали уничтоженные обстрелами деревья и высадили новые растения. Также в городе начали восстанавливать поврежденный указатель «Я Изюм», фото которого облетело все СМИ".