У розбитому обстрілами Ізюмі відновлюють центральний парк (фото)

У постраждалій зеленій зоні викорчували знищені обстрілами дерева та висадили нові рослини. Також у місті почали відновлювати пошкоджений покажчик “Я Ізюм”, фото якого облетіло всі ЗМІ.

Про відновлювальні роботи, які проводять в Ізюмі, повідомила пресслужба місцевої мерії. Також на сторінці міськради опублікували фото з місця.

“Працівники КП “Благоустрій м. Ізюм” продовжують роботу по відновленню центрального парку: викорчували коріння зруйнованих дерев, вивезли будівельне сміття з центральної алеї парку, посадили бузину, ялівець. Також почали відновлювати понівечений ворожими снарядами надпис “Я Ізюм”, – відзначили в Ізюмській міськраді.