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У розбитому обстрілами Ізюмі відновлюють центральний парк (фото)

Суспільство 10:21   12.05.2023
Оксана Горун
У розбитому обстрілами Ізюмі відновлюють центральний парк (фото)

У постраждалій зеленій зоні викорчували знищені обстрілами дерева та висадили нові рослини. Також у місті почали відновлювати пошкоджений покажчик “Я Ізюм”, фото якого облетіло всі ЗМІ.

Про відновлювальні роботи, які проводять в Ізюмі, повідомила пресслужба місцевої мерії. Також на сторінці міськради опублікували фото з місця.

Відновлення в центрі Ізюму після обстрілу 2

“Працівники КП “Благоустрій м. Ізюм” продовжують роботу по відновленню центрального парку: викорчували коріння зруйнованих дерев, вивезли будівельне сміття з центральної алеї парку, посадили бузину, ялівець. Також почали відновлювати понівечений ворожими снарядами надпис “Я Ізюм”, – відзначили в Ізюмській міськраді. 

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 10:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У постраждалій зеленій зоні викорчували знищені обстрілами дерева та висадили нові рослини. Також у місті почали відновлювати пошкоджений покажчик “Я Ізюм”, фото якого облетіло всі ЗМІ".