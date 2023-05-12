У розбитому обстрілами Ізюмі відновлюють центральний парк (фото)
У постраждалій зеленій зоні викорчували знищені обстрілами дерева та висадили нові рослини. Також у місті почали відновлювати пошкоджений покажчик “Я Ізюм”, фото якого облетіло всі ЗМІ.
Про відновлювальні роботи, які проводять в Ізюмі, повідомила пресслужба місцевої мерії. Також на сторінці міськради опублікували фото з місця.
“Працівники КП “Благоустрій м. Ізюм” продовжують роботу по відновленню центрального парку: викорчували коріння зруйнованих дерев, вивезли будівельне сміття з центральної алеї парку, посадили бузину, ялівець. Також почали відновлювати понівечений ворожими снарядами надпис “Я Ізюм”, – відзначили в Ізюмській міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 10:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У постраждалій зеленій зоні викорчували знищені обстрілами дерева та висадили нові рослини. Також у місті почали відновлювати пошкоджений покажчик “Я Ізюм”, фото якого облетіло всі ЗМІ".