Выставки, мастер-класс и концерт: Ночь музеев проведут в Харькове (программа)
Акция “Ночь музеев”, которая ежегодно проходила в Харькове до полномасштабного вторжения, состоится в субботу, 20 мая, в подвале литературного музея.
«Мы стараемся сохранять постоянство — и даже в самые тяжелые времена не нарушать традицию каждую весну устраивать мини-фестиваль «Ночь музеев». Стараемся также обустроить быт — в том числе и подвальный, учитывая ситуацию», — говорится в анонсе мероприятия в Facebook.
В подвале, где ранее размещалась мастерская художника Валерия Бондаря, все желающие смогут увидеть его работы, а также собственноручно изготовить эстампы из линогравюр.
Также в помещении откроется путешествующая выставка «Харьков — железобетон», которая в прошлом году объездила пять городов Украины. Программу дополнят мини-лекции от специалистов разных отраслей и «Светлый концерт» университета искусств.
Ориентировочная программа:
15:00-16:00 — открытие экспозиции «Мастерская Бондаря» и экскурсия.
15:30-16:30 — мастер-класс по изготовлению эстампов с линогравюр Валерия Бондаря (проводит Владислав Христенко).
16:00-17:00 — лекции в формате 15х4: четыре лектора по 15 минут. Первый блок.
17:00-17:15 — перерыв, свободное посещение выставок.
17:15-18:15 — лекции в формате 15х4: четыре лектора по 15 минут. Второй блок.
18:15-18:30 — перерыв, свободное посещение выставок.
18:30-19:00 — истории путешествий выставки «Харьков — железобетон».
19:00-20:00 — «Светлый концерт» от университета искусств.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акция “Ночь музеев”, которая ежегодно проходила в Харькове до полномасштабного вторжения, состоится в субботу, 20 мая, в подвале литературного музея.".