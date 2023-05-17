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Выставки, мастер-класс и концерт: Ночь музеев проведут в Харькове (программа)

Культура 19:15   17.05.2023
Елена Нагорная
Выставки, мастер-класс и концерт: Ночь музеев проведут в Харькове (программа)

Акция “Ночь музеев”, которая ежегодно проходила в Харькове до полномасштабного вторжения, состоится в субботу, 20 мая, в подвале литературного музея.

«Мы стараемся сохранять постоянство — и даже в самые тяжелые времена не нарушать традицию каждую весну устраивать мини-фестиваль «Ночь музеев». Стараемся также обустроить быт — в том числе и подвальный, учитывая ситуацию», — говорится в анонсе мероприятия в Facebook.

В подвале, где ранее размещалась мастерская художника Валерия Бондаря, все желающие смогут увидеть его работы, а также собственноручно изготовить эстампы из линогравюр.

Также в помещении откроется путешествующая выставка «Харьков — железобетон», которая в прошлом году объездила пять городов Украины. Программу дополнят мини-лекции от специалистов разных отраслей и «Светлый концерт» университета искусств.

Ориентировочная программа:

15:00-16:00 — открытие экспозиции «Мастерская Бондаря» и экскурсия.

15:30-16:30 — мастер-класс по изготовлению эстампов с линогравюр Валерия Бондаря (проводит Владислав Христенко).

16:00-17:00 — лекции в формате 15х4: четыре лектора по 15 минут. Первый блок.

17:00-17:15 — перерыв, свободное посещение выставок.

17:15-18:15 — лекции в формате 15х4: четыре лектора по 15 минут. Второй блок.

18:15-18:30 — перерыв, свободное посещение выставок.

18:30-19:00 — истории путешествий выставки «Харьков — железобетон».

19:00-20:00 — «Светлый концерт» от университета искусств.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 19:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акция “Ночь музеев”, которая ежегодно проходила в Харькове до полномасштабного вторжения, состоится в субботу, 20 мая, в подвале литературного музея.".