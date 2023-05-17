5 музеев в Харькове проведут совместную выставку
Мероприятие в Харькове пройдет 18 мая по случаю Международного дня музеев, сообщила ХОВА.
С 12.00 до 16.00 в вестибюле Театрально-концертного центра (г. Харьков, ул. Сумская, 25) будут одновременно работать выставки Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды Харьковского исторического музея имени М.Ф. Сумцова, Харьковского художественного музея, Художественно-мемориального музея И.Ю. Репина и Национального мемориального комплекса «Высота маршала И.С. Конева».
Для посетителей также проведут мастер-классы по изготовлению оберега для украинских защитников, квест-экскурсии, презентации и игры. Вход свободный.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 16:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятие в Харькове пройдет 18 мая по случаю Международного дня музеев, сообщила ХОВА.".