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5 музеев в Харькове проведут совместную выставку

Культура 16:50   17.05.2023
Оксана Якушко
5 музеев в Харькове проведут совместную выставку

Мероприятие в Харькове пройдет 18 мая по случаю Международного дня музеев, сообщила ХОВА.

С 12.00 до 16.00 в вестибюле Театрально-концертного центра (г. Харьков, ул. Сумская, 25) будут одновременно работать выставки Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды Харьковского исторического музея имени М.Ф. Сумцова, Харьковского художественного музея, Художественно-мемориального музея И.Ю. Репина и Национального мемориального комплекса «Высота маршала И.С. Конева».

Для посетителей также проведут мастер-классы по изготовлению оберега для украинских защитников, квест-экскурсии, презентации и игры. Вход свободный.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 16:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятие в Харькове пройдет 18 мая по случаю Международного дня музеев, сообщила ХОВА.".