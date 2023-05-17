5 музеїв у Харкові проведуть спільну виставку
Захід у Харкові пройде 18 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв, повідомляє ХОВА.
З 12.00 до 16.00 у вестибюлі Театрально-концертного центру (м. Харків, вул. Сумська, 25) одночасно працюватимуть виставки Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди, Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова, Харківського художнього музею, Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна та Національного меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва».
Для відвідувачів також проведуть майстер-класи з виготовлення оберегу для українських захисників, квест-екскурсії, презентації та ігри. Вхід вільний.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 16:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захід у Харкові пройде 18 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв, повідомляє ХОВА. ".