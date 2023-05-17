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5 музеїв у Харкові проведуть спільну виставку

Культура 16:50   17.05.2023
Оксана Якушко
5 музеїв у Харкові проведуть спільну виставку

Захід у Харкові пройде 18 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв, повідомляє ХОВА. 

З 12.00 до 16.00 у вестибюлі Театрально-концертного центру (м. Харків, вул. Сумська, 25) одночасно працюватимуть виставки Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди, Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова, Харківського художнього музею, Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна та Національного меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва».

Для відвідувачів також проведуть майстер-класи з виготовлення оберегу для українських захисників, квест-екскурсії, презентації та ігри. Вхід вільний.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 16:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захід у Харкові пройде 18 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв, повідомляє ХОВА. ".