П’ятьох засудили за зухвале, на $123 мільйони, пограбування музею у Дрездені

П’ятеро чоловіків проведуть за ґратами до кількох років за участь у пограбуванні музею в Дрездені, Німеччина, на 123 мільйони доларів, що привернула увагу світу своїм нахабством, повідомляє CNN .

Більшість фігурантів отримали доволі м’які покарання – від 4 до 6 років позбавлення волі, тому що вони зізналися у злочинах після законної «угоди», а частину скарбів повернули. Шостого обвинуваченого виправдали.

25 листопада 2019 року банда увірвалася до історичного “Зеленого склепіння” в Дрездені. На записах камер відеоспостереження видно, як двоє злодіїв у масках розбивають скло та забирають 21 артефакт, оздоблений діамантами.

У сховищі була вражаюча колекція історичних ювелірних виробів і дорогоцінних прикрас – від мерехтливих чаш, вирізьблених із кришталю й агату, до прикрашених коштовностями статуеток і кубків, виготовлених із позолочених страусиних яєць.

Одного з найвідоміших експонатів колекції, 41-каратного зеленого діаманта, відомого як Дрезденський зелений, на той час не було в музеї, він був позичений Музею мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку.

На відео, опублікованому поліцією Саксонії, видно, як двоє людей у темному одязі швидко рухаються галереєю за допомогою ліхтариків. Потім один із них використовує сокиру, щоб розбити скло – на відео видно, що зловмиснику потрібно щонайменше дев’ять ударів, перш ніж скло розіб’ється. Приблизно в момент пограбування неподалік сталася електрична пожежа, яка вибила вуличні ліхтарі в цьому районі.

Лише за кілька хвилин деякі з найцінніших історичних коштовностей світу зникли. Відтоді вдалося відновити лише частину пограбованого.

Директор Державної колекції мистецтва Дрездена Маріон Акерманн сказала, що їх матеріальна цінність навіть не відображає їх «неоціненну» історичну та культурну важливість.

Майже всі викрадені артефакти були виготовлені під час правління Фрідріха Августа III, останнього курфюрста Саксонії, який пізніше став відомим як Фрідріх Август I, перший король Саксонії.

Вони включали застібку капелюха 1780-х років, прикрашену 15 великими та понад 100 дрібними діамантами, а також 96-сантиметровий (38-дюймовий) меч і піхви, які разом містили понад 800 діамантів.

Рабієх Реммо, один із головних злочинців, відбуде шість років і два місяці ув’язнення. Його спільник Віссам Реммо отримав 6 років і 3 місяці, а Башир Реммо був засуджений до 5 років і 10 місяців. Ще одного учасника злочину ККУ засуджено до 4 років та 4 місяців позбавлення волі.

Четверо фігурантів зізналися після затримання та повернули частину награбованого. П’ятий обвинувачений був засуджений до 5 років ув’язнення для неповнолітніх – з урахуванням попередньої судимості. 24-річний хлопець до останнього заперечував свою причетність до крадіжки.