Пятерых осудили за дерзкое, на $123 миллиона, ограбление музея в Дрездене

Пятеро мужчин проведут за решеткой до нескольких лет за участие в ограблении музея в Дрездене, Германия, на 123 миллиона долларов, привлекшее внимание мира своей наглостью, сообщает CNN.

Большинство фигурантов получили достаточно мягкие наказания – от 4 до 6 лет лишения свободы, потому что признались в преступлении после законного «соглашения», а часть сокровищ вернули. Шестого обвиняемого оправдали.

25 ноября 2019 года банда ворвалась в исторический «Зеленый свод» в Дрездене. На записях камер видеонаблюдения видно, как двое воров в масках разбивают стекло и забирают 21 артефакт, украшенный бриллиантами.

В хранилище была уникальная и богатейшая коллекция исторических ювелирных изделий и драгоценных украшений – от мерцающих чаш, вырезанных из хрусталя и агата, до украшенных драгоценностями статуэток и кубков, изготовленных из позолоченных страусиных яиц.

Один из самых известных экспонатов коллекции, 41-каратный зеленый бриллиант, известный как Дрезденский зеленый, в то время не был в музее — его взял Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

На видео, опубликованном полицией Саксонии, видно, как два человека в темной одежде быстро двигаются по галерее с помощью фонариков. Затем один из них использует топор, чтобы разбить стекло – на видео видно, что злоумышленнику нужно по меньшей мере девять ударов, чтоб разбить стекло.

Приблизительно, что в момент ограбления неподалеку произошел пожар на электроподстанции, который обесточил уличные фонари в этом районе. А спустя несколько минут некоторые из самых ценных исторических драгоценностей мира исчезли. С тех пор удалось вернуть только часть ограбленного.

Директор Государственной коллекции искусств Дрездена Марион Акерманн сказала, что их материальная ценность даже не отражает их «неоценимую» историческую и культурную важность.

Почти все украденные артефакты изготовили во время правления Фридриха Августа III, последнего курфюрста Саксонии, позже ставшего известным как Фридрих Август I, первый король Саксонии.

Они включали застежку шляпы 1780-х годов, украшенную 15 крупными и более 100 мелкими бриллиантами, а также 96-сантиметровый (38-дюймовый) меч и ножны, которые вместе содержали более 800 бриллиантов.

Рабих Реммо, один из главных преступников, отбудет 6 лет и 2 месяца заключения. Его сообщник Виссам Реммо получил 6 лет и 3 месяца, а Башир Реммо был приговорен к 5 годам и 10 месяцам. Еще один участник преступления приговорен к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Четверо фигурантов признались после задержания и вернули часть награбленного. Пятый обвиняемый был приговорен к 5 годам тюрьмы для несовершеннолетних – с учетом предварительной судимости. 24-летний парень до последнего отрицал свою причастность к ограблению.