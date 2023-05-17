Виставки, майстерклас і концерт: Ніч музеїв проведуть у Харкові (програма)
Акція “Ніч музеїв”, яка щорічно проходила у Харкові до повномасштабного вторгнення РФ, відбудеться у суботу, 20 травня, у підвалі літературного музею.
«Ми намагаємося зберігати сталість – і навіть у найтяжчі часи не порушувати традиції щовесни влаштовувати мініфестиваль “Ніч музеїв”. Намагаємося також облаштувати добробут – у тому числі й підвальний, з огляду на ситуацію. І вже готові запросити вас на “підвалини”», – йдеться в анонсі заходу у Facebook.
У підвалі, де раніше розміщувалася майстерня художника Валерія Бондаря, усі охочі зможуть побачити його роботи, а також власноруч виготовити естампи з ліногравюр.
Також у приміщенні відкриється виставка “Харків – залізобетон”, яка минулого року об’їздила п’ять міст України. Програму доповнять мінілекції від фахівців різних галузей та “Світлий концерт” університету мистецтв.
Орієнтовна програма:
15:00-16:00 – відкриття експозиції “Майстерня Бондаря” та екскурсія.
15:30-16:30 – майстерклас з виготовлення естампів з ліногравюр Валерія Бондаря (проводить Владислав Христенко).
16:00-17:00 – лекції у форматі 15х4: чотири лектори по 15 хвилин. Перший блок.
17:00-17:15 – перерва, вільне відвідування виставок.
17:15-18:15 – лекції у форматі 15х4: чотири лектори по 15 хвилин. Другий блок.
18:15-18:30 – перерва, вільне відвідування виставок.
18:30-19:00 – історії подорожей виставки “Харків – залізобетон”.
19:00-20:00 – “Світлий концерт” від університету мистецтв.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Акція “Ніч музеїв”, яка щорічно проходила у Харкові до повномасштабного вторгнення РФ, відбудеться у суботу, 20 травня, у підвалі літературного музею.".