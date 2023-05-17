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Виставки, майстерклас і концерт: Ніч музеїв проведуть у Харкові (програма)

Культура 19:15   17.05.2023
Олена Нагорна
Виставки, майстерклас і концерт: Ніч музеїв проведуть у Харкові (програма)

Акція “Ніч музеїв”, яка щорічно проходила у Харкові до повномасштабного вторгнення РФ, відбудеться у суботу, 20 травня, у підвалі літературного музею.

«Ми намагаємося зберігати сталість – і навіть у найтяжчі часи не порушувати традиції щовесни влаштовувати мініфестиваль “Ніч музеїв”. Намагаємося також облаштувати добробут – у тому числі й підвальний, з огляду на ситуацію. І вже готові запросити вас на “підвалини”», – йдеться в анонсі заходу у Facebook.

У підвалі, де раніше розміщувалася майстерня художника Валерія Бондаря, усі охочі зможуть побачити його роботи, а також власноруч виготовити естампи з ліногравюр.

Також у приміщенні відкриється виставка “Харків – залізобетон”, яка минулого року об’їздила п’ять міст України. Програму доповнять мінілекції від фахівців різних галузей та “Світлий концерт” університету мистецтв.

Орієнтовна програма:

15:00-16:00 – відкриття експозиції “Майстерня Бондаря” та екскурсія.

15:30-16:30 – майстерклас з виготовлення естампів з ліногравюр Валерія Бондаря (проводить Владислав Христенко).

16:00-17:00 – лекції у форматі 15х4: чотири лектори по 15 хвилин. Перший блок.

17:00-17:15 – перерва, вільне відвідування виставок.

17:15-18:15 – лекції у форматі 15х4: чотири лектори по 15 хвилин. Другий блок.

18:15-18:30 – перерва, вільне відвідування виставок.

18:30-19:00 – історії подорожей виставки “Харків – залізобетон”.

19:00-20:00 – “Світлий концерт” від університету мистецтв.

Читайте також: 5 музеїв у Харкові проведуть спільну виставку

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 19:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Акція “Ніч музеїв”, яка щорічно проходила у Харкові до повномасштабного вторгнення РФ, відбудеться у суботу, 20 травня, у підвалі літературного музею.".