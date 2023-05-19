В Харькове на пожаре спасли мужчину

Пожар случился 18 мая на ул. Потоцкого, 34, в Харькове, сообщили в ГСЧС.

«На одном из пожаров, не связанном с боевыми действиями, спасли 57 человек. Событие произошло в 16:50 на ул. Потоцкого, 34, в Харькове. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже жилой 12-этажки. На кухне горели домашние принадлежности и мебель на площади 3 кв. м. Спасатели вывели жильца из задымленной зоны на свежий воздух. В 17:51 пожар ликвидирован. По предварительным данным, причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнем», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров. Два из них возникли из-за российских обстрелов.

«В 21:35 в результате обстрела со стороны российских оккупантов села Перковка Волчанской громады за его пределами загорелись сухая трава и камыши. К моменту прибытия пожарных 47-й ГПРЧ площадь пожара составила 5 га. Спасатели сражались с огнем до 01:25. Пострадавших нет», — сообщили о наиболее масштабном ЧП в ГСЧС.