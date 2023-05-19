Синегубов об обстрелах Харьковщины: били ракетами и РСЗО, есть погибший

В течение суток на Харьковщине от обстрелов погиб 52-летний мужчина, еще двое получили ранения. Также разрушены дома мирных жителей, здания и имущество фермерского хозяйства, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области», — сообщил Синегубов в telegram.

Наиболее тяжкие последствия — у ракетного удара по Циркунам. Там погиб 52-летний мужчина, еще двое — 41 и 57 лет — получили ранения. В селе разрушены два частных жилых дома и еще 13 повреждены.

Также масштабные разрушения в селе Тешенковка Купянского района. По нему враг бил из РСЗО. Досталось местному фермерскому хозяйству, где разрушены здания и повреждено имущество, а также техника.

«В Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома, забор и объект гражданской инфраструктуры. В селах Старица и Перковка Чугуевского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары», — дополнил Синегубов.