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Синєгубов про обстріли Харківщини: били ракетами та РСЗВ, є загиблий

Події 08:43   19.05.2023
Оксана Горун
Синєгубов про обстріли Харківщини: били ракетами та РСЗВ, є загиблий

Протягом доби на Харківщині від обстрілів загинув 52-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Також зруйновано будинки мирних жителів, будівлі та майно фермерського господарства, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області”, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

Найтяжчі наслідки – у ракетного удару по Циркунах. Там загинув 52-річний чоловік, ще двоє – 41 та 57 років – отримали поранення. У селі зруйновані два приватні житлові будинки та ще 13 пошкоджено.

Також масштабні руйнування в селі Тешенківка Куп’янського району. По ньому ворог бив із РСЗВ. Дісталося місцевому фермерському господарству, де зруйновано будівлі та пошкоджено майно, а також техніку.

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У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об’єкт цивільної інфраструктури. У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі“, – доповнив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 08:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині від обстрілів загинув 52-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Також зруйновано будинки мирних жителів, будівлі та майно фермерського господарства, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".