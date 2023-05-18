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По Циркунах ворог ударив двома ракетами С-300: прокуратура опублікувала відео

Події 19:02   18.05.2023
Олена Нагорна
По Циркунах ворог ударив двома ракетами С-300: прокуратура опублікувала відео

О 14:50 18 травня російська армія вдарила по селу Циркуни під Харковом двома ракетами С-300.

Про це повідомив на місці події речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Обстріл здійснювався з Бєлгородської області. Попередньо, були використані ракети С-300. Від двох влучань травми отримали двоє чоловіків. І один чоловік загинув внаслідок цього обстрілу”, — сказав Чубенко.

Нагадаємо, що близько 15-ї години 18 травня армія РФ обстріляла село Циркуни вдруге за добу. Як повідомили в облпрокуратурі, загинув 52-річний місцевий житель – його тіло дістали з-під завалів, а чоловіків 57 та 52 років ушпиталили з пораненнями. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у селі повністю зруйновані два житлові будинки. Крім того, пошкоджені 13 приватних будинків та 14 господарських споруд.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 19:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:50 18 травня російська армія вдарила по селу Циркуни під Харковом двома ракетами С-300.".