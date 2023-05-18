Окупанти знову обстріляли Циркуни: влучили у приватний будинок – Синєгубов
Вдень 18 травня, вдруге за добу, армія РФ обстріляла село Циркуни на Харківщині.
«Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина», – написав у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.
Голова ХОВА додав, що на місці вже працюють екстрені служби. Дані уточнюються, додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 18 травня, вдруге за добу, армія РФ обстріляла село Циркуни на Харківщині.".