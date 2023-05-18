Окупанти знову обстріляли Циркуни: влучили у приватний будинок – Синєгубов

Вдень 18 травня, вдруге за добу, армія РФ обстріляла село Циркуни на Харківщині.

«Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина», – написав у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.

Голова ХОВА додав, що на місці вже працюють екстрені служби. Дані уточнюються, додав Синєгубов.